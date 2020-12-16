生達降血壓藥榮獲金質獎

生達製藥(1720)降血壓藥品Co-Midis Tablets 倍壓妥錠80/5mg ，榮獲2020年「製造技術類」唯一金質獎最高榮譽。衛福部政務次長薛瑞元表示，生技產業是政府的六大核心戰略產業之一，生技產業的發展也關係到臺灣的經濟是否能再創一次奇蹟。

這是國內唯一由中央主管機關推動與主辦的「衛福部·經濟部 藥物科技研究發展獎」，屬於國家醫藥科技指標大獎，是製藥產業積極爭取的獎項

「藥物科技研究發展獎」自2001年第一屆舉行以來，已樹立產業指標，歷屆得獎企業均有極佳表現，生達以優越的製藥技術，今年是第9次上台領獎，2020年的藥科獎參賽產品更勝以往，打破歷年紀錄，共有55件申請案，評審團隊歷經數個月的審查，僅有3家公司脫穎而出，獲頒最高榮譽的金質獎，競爭格外激烈。

2020「衛福部·經濟部 藥物科技研究發展獎」分為「藥品類」、「醫療器材類」及「製造技術類」等三類進行審議，獎勵具有卓越貢獻的創新研發，今年「藥品類」金質獎從缺，「醫療器材類」金質獎取兩名，生達製藥降血壓藥品Co-Midis Tablets 倍壓妥錠80/5mg 是「製造技術類」唯一金質獎。

成立53年的生達，主力產品在三高慢性病藥品，去年新上市的降血壓用藥Co-Midis Tablets倍壓妥錠80/5mg是台灣第一家上市的學名藥，迄今尚無新的競爭者出現。

該藥品的設計同時含有臨床常見的兩種降血壓處方成份，分別是Telmisartan與Amlodipine，複方藥品的設計是目前降血壓用藥處方的潮流，方便醫師處方，協助患者更方便服用、更有效的控制血壓，是臨床最新、使用最廣泛的降血壓藥品。

此類藥品研發技術門檻很高，主要是該藥品特性很容易吸濕潮解，影響品質安定性，生達製藥投入3年多時間研發、領證，利用單層基質性複方釋放技術，將兩個主成份混合打錠形成單層錠，減少製程步驟，降低賦形劑使用量，並通過了BE臨床試驗證明療效品質。成功讓這一個產品在面對台灣特殊的高溫潮溼海島型氣候時，也不會有吸濕的問題。去年5月成功上市一年半以來，市場反應非常好，已經獲得超過1500家醫療院所的採用，亦將陸續尋求海外龐大商機。