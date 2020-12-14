新冠肺炎檢測商機加持 普生、長興蓄勢衝刺

普生（4117）因新冠病毒檢測試劑出貨放大所致，今年營運頻創新高；近期正式取得印度200萬劑新冠核酸（PCR）檢測標案，本月出貨，另有十大標案爭取中；印尼也爭取100萬劑訂單，預期12月出貨。

此外，長興（1717）受惠半導體需求活絡，挹注合成樹脂與特化光固化材料動能，11月營收月增10.56％，年成長18.78％；今年COVID-19快篩產品從國內打響名聲，預計年底達到量產規模，月產能100萬片，營運增溫推進。

普生10月雙印核酸檢測試劑（PCR）出貨量各10萬劑，未來印尼除標案外，每月將固定有5萬劑訂單供給當地醫院使用。因應新冠流感化、秋冬新冠+流感疫情同步爆發，普生已開發可檢測新冠與A／B型流感病毒的核酸檢測試劑，正申請歐盟、美國、台灣認證。

長興獲得疾管署新冠病毒抗體快篩試劑技術授權，順利完成並推出COVID-19快篩檢驗試劑，目前已取得衛福部外銷許可，可銷售的區域除美國尚未取得FDA的EUA許可外，已取得歐盟CE認證與東協等非美市場。

長興合成樹脂營收佔比約48％、電子材料約34％、特用化學品佔17％。由於中國市場走出疫情狀況較快，長興中國市場銷售佔比相對較高的合成樹脂與特化光固化材料有望展現明顯動能，電子材料乾膜光阻也受下游PCB產業需求帶動持穩看好；法人預期明年營運2位數推進。

長興指出，特化光固化材料目前東協、中國狀況需求都穩健增加，已規劃將連續兩年擴充相關產能，每年約擴產6千噸。

延伸閱讀

綠電發光 台達電、長興齊歡呼

取得抗體快篩試劑授權 長興股價奔漲停

普生卡位新冠檢測商機 營運旺

普生加速搶進新冠檢測 2試劑獲准專案製造