防疫股出頭天 9條好漢今年獲利超過一股本

新冠疫情爆發創造台灣防疫隱形冠軍，今年至少美德醫（9103），圓點（6797）、熱映（3373）、泰博（4736）、敏成（4431）、大江（8436）、恆大(1325)、南六(6504)、豪展（4735)等9家公司將賺超過一個股本以上，並改寫歷史新高紀錄，紅包行情可期。

法人表示，WHO已規劃 在2年內籌措380億美元，投入疫苗、藥物治療、檢測、個人防護裝備 (PersonalP rotective Equipment，PPE)等四大方向來對抗疫情，雖然目前疫苗開發，已有輝瑞、莫登納的疫苗將取得EUA（緊急使用授權）上市，但疫苗是否有中長期保護力的疑慮下，因此，2021年的防疫將以「疫苗+解藥」、「疫苗+檢測」為重心，檢測、藥物等防疫股將是大贏家。

以獲利來看，防疫股中，目前以口罩、檢測和量測族群表現最出色。

美德醫因口 罩、隔離衣、防護衣等產品熱賣，前三季已大賺3.08個股本，敏成則 在熔噴濾材供不應求中，EPS也交出以13.84元佳績，預期疫情可能還要二年才結束，且防疫產品將成基本戰備物資中，美德醫已在美國設立子公司，並將 在在北卡建置三條口罩生產線，月產能1000萬片，預計今年第四季或 明年第一季完成，目標最慢在明年第一季能投產。敏成則在美國南加州聖貝納迪諾郡設熔噴布廠，預計年底前 投產，日產最高800萬片口罩。

此外，美德醫和敏成也合組聯盟，攜手進軍防護裝備(PPE)商機，目前也在整合上下游供應鍊，全力進軍全球，法人預期兩家公司都可延續成長動能。

檢測／量測族群中，圓點前三季EPS以16.8元坐穩生技獲利王和 股王寶座，由於訂單已看到明年第一季，法人初估今年EPS應有達30 元實力。熱映以及泰博前三季EPS也都超過14元，豪展今年獲利則上看1.5股本，預期明年也可望呈現雙位數成長，該公司由於已採季配息策略，股息和獲利都備受期待。

此外，瑞基、瑞磁、普生、亞諾法等族群，今年前三季在業績和獲利也都呈現大成長，瑞磁、普生今年都有機會轉盈，第四季業績備受看好。