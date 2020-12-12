搶攻拜登上任防疫商機 14家生技急卡位

押寶新任總統拜登將積極投入新冠肺炎疫情 控制，國內醫廠商忙卡位，瑞磁 ABC-KY(6598-TW) 祭出合併檢測新方法，已獲 FDA 緊急使用授權（EUA)；敏成(4431)、美德醫-DR( 9103)則合組聯盟，生華科（4192)、中裕(4147)攻藥物，而長聖（6712)專攻的細胞治療，也針對冠重症，獲FDA核准進行一/二期臨床。

此外，基亞、圓點、博錸、金萬林等公司來自於美國實驗室的訂單量也放大；普生、瑞基也積極申請緊急使用授權(EUA)，國鼎也積極投入藥物開發，另外，高端、國光生、聯亞生技開發的新冠疫苗，也規劃明年年中取得台灣TFDA緊急使用授權後，後續的第三期臨床能擴大與美國合作，俾以未來前進全球市場。

美國新冠疫情確診人數已突破1,500萬人，每日新增人數幾乎都由15萬人起跳中，瑞磁執行長何重人表示，由於疫情嚴峻，美國政府已將檢測地點從醫院擴大至實驗室、學校等，並將檢測量提升三倍以上，目前學生幾乎每半個月會檢測一次，在控制疫情將是新任總統 的首要任務下，台廠將有機會分食大餅。

率先公布檢測開發喜訊的瑞磁，繼先前 COVID-19 分子檢測試劑取得美國 (EUA) 後，上周再以合併檢測方式 (Pooling Testing)獲得第二張EUA許可。該檢測產品能提升 5 倍檢測能量；若以自動化檢測儀器 24 小時運作計算，單日檢測量可從 564 例擴增到 2820 例。

而專攻口罩、隔離衣、防護衣的美德醫和熔噴濾材供大廠敏成，有鑑於全球個人防護設備(PPE)已成趨勢，雙方也宣布合組戰略夥伴，將攜手布局台灣、菲律賓、美國 及其他地區，目前將先以美德醫在菲國的生產基地為灘頭堡，建置一條龍式的口罩產線，最快明年第一季投產。

另外，即將於明年1/8上櫃的長聖，開發的臍帶間質幹細胞UMSC01平台，已啟動三項臨床試驗，包括治療急性心肌梗塞、治療急性缺血性腦中風及新冠肺炎重症，其中，新冠肺炎重症治療的臨床，也已獲得美國FDA核准，進行一、二期臨床試驗。