愛滋新藥報佳音！中裕靜脈注射拚明年上市

中裕（4147）愛滋新藥開發大報佳音，每一項研發計劃都取得了極好的進展，TMB-355的靜脈注射劑力拚明年夏天在美上市，第二代長效藥物TMB-365藥效與持續性的期中結果也高於預期。

此外，中裕與美國政府也正在進行TMB–370／380二期臨床試驗的細節計劃與協商。此二期臨床預計在2021年秋天開始，由美國政府單位負責費用與執行，但不影響中裕的未來商業權益，可為中裕省下約500萬美元的經費。

中裕的竹北產線已完成GMP的確效，將於下個月正式開始生產TMB–380以提供此二期臨床試驗的藥物需求。

另外，TMB–355商業量產在三星的進度，則已順利完成所有確效批次的生產，沒有受到新冠肺炎疫情的影響，將依計劃於明年夏天向FDA正式提出BLA申請。

至於最受關注的治療新冠肺炎的抗體開發計劃，中裕已於日前收到美FDA針對PIND的回覆，對後續開發也有詳盡的指引。中裕表示，會根據目前全球疫苗的進展及明年疫情可能的變化做詳盡的評估，做最有效的投資並創造最大的商機。

中裕TMB–355在歐美的上市銷售今年受到疫情的影響，成長有限。同時，公司行銷夥伴Theratech也因此進行存貨調整。但隨著疫情在全球勢將迅速得到有效的控制，預期銷售從2021年起，將恢復到先前估計每年40％的高額成長， 並持續數年。