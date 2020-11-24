新冠疫苗誰先打？ ６類職業優先接種

國際間新冠疫苗開發頻傳捷報，有多款疫苗已進入第3期臨床試驗尾聲，美國預計年底前開始接種，台灣何時能取得疫苗？同樣也受到國人關注。中央流行疫情指揮中心昨天指出，目前已開始接洽輝瑞（BNT）、牛津（AZ）疫苗，希望最快明年第一季能取得；至於接種順序也已訂出，將由醫事人員、機場檢疫人員、警察、長照機構照護者、社工人員、軍人等6類職業率先施打。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前第一波被放上COVAX平台的疫苗包含輝瑞、牛津、賽諾菲、GSK，指揮中心都會積極爭取引進，目前已持續與輝瑞、牛津溝通，至於賽諾菲與GSK則仍未聯繫上。另外未被列入COVAX平台的Moderna疫苗過去也聯繫過，將來都會積極洽商。

進到第三期疫苗 都會爭取

至於取得疫苗的時間點，莊人祥表示，原則上是希望能在明年第一季取得，至於保守估計則是要到明年中才可以開始接種。他也強調，由於目前所有疫苗都還在臨床試驗階段，還需要多方努力，但指揮中心的態度很清楚，只要進到第三期的疫苗都會積極爭取，不會刻意押寶特定疫苗。

指揮中心昨天也公布了取得疫苗後的接種順序。莊人祥說，目前評估將醫事人員、機場檢疫人員、警察、長照機構照護者、社工人員、軍人等6類職業納入第一波接種清單，接下來則會依年齡開放，優先讓65歲以上長者接種，其他依序是高風險疾病患者、罕見疾病病患、50到64歲族群等。

重症機率低 兒童暫不列入

兒童暫時不列為優先施打對象。莊人祥表示，因目前國際上兒童感染新冠肺炎幾乎都屬輕症，且感染個案數較少，相較一般年輕人或年長者，兒童不但感染機率較低，也不易發生重症，因此目前暫不列入優先接種清單，未來若有需要會進一步評估。

（中國時報 陳人齊）