怕買不夠!新冠疫苗落袋 政府擬投資國外廠商

國際疫苗近期紛紛傳出捷報，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日表示，與國際廠商的直接洽談已經「在口袋中」。相關人士透露，政府有考慮投資1、2家疫苗廠，一般來說投資的「低消」是200萬劑，若廠商研發成功，就會低價賣出，但若研發失敗，成本可能就收不回，需要冒一點風險。

陳時中昨表示，目前Astra Zeneca、BioNtech、賽諾菲這3支疫苗都在COVAX名單當中，因為台灣已經付了訂金，可以決定要選哪一支，不過，目前還沒擇定，都保留在可能性以內。除了COVAX以外，與廠商直接洽談部分，可以說是已經「在口袋中」，還在談判中，不便講太多。

相關人士透露，目前大家知道的疫苗，像是BioNtech等，政府都有在洽談。近期政府有考慮投資國際疫苗，若研發成功，對方就會用低價售出，但若投資了仍然失敗，成本可能就收不回，算是比較冒險的行為。

以台灣有限的資金、人口來看，相關人士說，政府大概投資個1、2家就差不多，畢竟國產疫苗還有希望。若投資國際疫苗，量一定要足夠，否則太少的資金，廠商會看不上眼，一般來說，投資的低消是200萬劑，市場接受的投資劑量大概介於200萬到1000萬劑之間，但政府應不太可能會投資到人口的一半或全人口，畢竟「雞蛋不能放在同一個籃子裡」。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，政府的確有此計畫，意即在國際疫苗還沒開始賣之前就先購買，大概今年7、8月的時候就已經先找廠商洽談，這筆錢也會從115億的疫苗預算來支應。

至於COVAX疫苗採購，莊人祥表示，昨日指揮官特別提出賽諾菲，是因為賽諾菲也在第1波名單當中，賽諾菲與Astra Zeneca都可以在2-8度之間保存，由於賽諾菲疫苗是與GSK合作，2個都是傳統疫苗廠牌，若成功研發，應該也是不錯的產品。待這些疫苗上市，我們就可以做出選擇，屆時會根據冷鏈冷藏的方式、數量、供給的時間和價格來做決定。

目前國際的疫苗分為3大類，分別是mRNA、載體以及重組蛋白疫苗。美國Moderna、德國與美國的BioNtech都屬於mRNA疫苗；大陸Cansino、英國Astra Zeneca、比利時與德國的J&J都屬於載體疫苗；而美國的Novavax則屬於重組蛋白疫苗。

台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，mRNA疫苗的優點是可以短期大量製造，缺點是必須要用較大的劑量，因此皮膚、全身不良反應的風險會高一點，也有冷鏈的問題。

另外，病毒載體疫苗沒有商業上的大量使用，比較大的缺點是，人體若對載體例如腺病毒或其他載體有抗體，疫苗效果就會變差，由於是活性疫苗，可能會中和掉效力。一般來說疫苗都要打2劑，這類疫苗在接種第2劑以後，抗體上升的高度會不如其他疫苗，也不能打在免疫能力不好的人身上。

至於基因重組蛋白疫苗，李秉穎表示，像是B肝疫苗也是這類疫苗，缺點就是比較難短期大量製造，但優點是使用經驗多、不良反應比較少，因為引起免疫反應的能力較強，打第2劑以後抗體上升效果也會比較好。

（ 中時 林周義）