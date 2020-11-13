加英合作疫苗 將進入臨床試驗最後階段

加拿大生技公司Medicago與英國大藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline, GSK）13日宣佈，雙方合作研發的新冠肺炎疫苗展開第2及第3階段臨床試驗。此款疫苗為全球研發中的候選疫苗之一。

法新社報導，根據兩家公司的聯合聲明，這款候選疫苗是從植物中萃取，第2階段臨床試驗會在加拿大數個地點進行。一旦政府核准，臨床試驗也會在美國進行。最終第3階段將於年底開始，將在3萬位來自北美及拉丁美洲、歐洲的志願者身上測試。

Medicago10日發表報告指出，在第1階段臨床試驗中，旗下候選疫苗在180位健康受試者身上產生「100%」的保護力。

葛蘭素史克疫苗部醫學長布洛爾（Thomas Breuer）說：「在本公司的多個2019冠狀病毒疾病候選疫苗研發中，這是第一個開始第2及第3階段臨床試驗的疫苗，也是我們對全球抗疫貢獻的重要一步。」

這些研究將尋求證實，這款疫苗的配方和劑量（兩劑，隔21天注射1劑）是否安全無虞，以及是否能在18至64歲健康成人和65歲以上老年受試者體內成功引起免疫反應。

加拿大政府10月時承諾出資多達1.73億加幣（約新台幣37.5億元）幫助研發這款疫苗，且暫時預訂7600萬劑疫苗。