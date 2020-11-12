東洋代理破局遭疑內線交易 林全反駁太離譜

台灣東洋因代理新冠肺炎疫苗破局引發諸多爭議與傳聞，董事長林全今天親自召開記者會強調，沒有政府口頭或書面保證，是洽談無法進行下去的主因；外界諸多質疑及扭曲事實的講法太離譜，自己也絕對不會做內線交易。

疫情指揮中心日前表示，台灣東洋代理德國BNT疫苗卡關，沒有直接授權是關鍵。林全今天指出，沒有所謂拿不到授權書的問題，東洋不是拿不到授權書，授權書是要花錢的，要先了解能有多少可能性拿授權。因此完全沒有「拿不到授權書的問題，也沒有拿到授權書再來談的問題」。至少要先知道數量跟價格，才能進一步談授權。

他強調，外界不要再質疑東洋是「買空賣空，沒有實力」，沒有這個事情。

林全表示，11月3日發布終止代理BNT疫苗，主要是洽談過程中，因價格及數量上的落差無法進行；與BNT之間的有條件授權，前提必須要有一定的量。此外，要取得獨家授權，必須先行支付簽約金及預付貨款；但在沒有政府口頭或書面保證下無法承擔那麼大的風險，這是整個洽談過程中無法進行下去的主因。

林全表示，原本秉持「生意不成美意在」，不想做太多說明，但顯然還是未能滿足外界質疑，之後衍生出東洋炒股、坑殺股民等質疑，扭曲事實太離譜。

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