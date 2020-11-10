輝瑞BNT疫苗傳捷報 我國明年首季有望買到

輝瑞和德國藥廠合作的BNT新冠肺炎疫苗臨床試驗傳捷報，指揮中心發言人莊人祥10日表示，台灣有望在明年第一季透過COVAX平台買到BNT疫苗，但仍待最終安全性評估。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech公司今天宣布，它們聯手研發的 新冠肺炎疫苗（下稱BNT疫苗），進行中的臨床試驗顯示，預防新冠肺炎的保護效力高達90%。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥10日下午在記者會中表示，BNT疫苗可望成為全球最早獲得緊急使用授權的疫苗，但目前全球疫苗都還在臨床試驗階段，候選疫苗數量也很多，在第三期臨床試驗結束前，安全性、有效性都還是未知數。

莊人祥說，台灣已於9月和新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）簽約並支付訂金，將加入選擇性疫苗購買方案，據他了解，COVAX確實希望購買BNT疫苗，也有機會納入台灣的購買選項當中，台灣有望在明年第一季前就買到，但確切購買期程及數量等，礙於保密協定以及安全性等問題，仍不便透露。

台灣東洋10月12日對外宣布有條件取得此疫苗，歷經20多天與政府協商，11月3日宣布在疫苗數量、價格上未與政府達成共識，將無法如期代理該疫苗進口。不過，指揮中心卻指出，東洋無法拿出德國BNT的直接授權證明，才是無法達成共識主因。

如今BNT疫苗臨床試驗傳捷報，外界好奇指揮中心是否和東洋重啟協商。莊人祥指出，只要東洋能拿出授權書就能重啟協商，指揮中心也抱持歡迎態度。

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