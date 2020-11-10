康友-KY掏空案 立委蔡壁如提三層防弊

康友-KY爆發掏空案，220億元市值變成「史上最貴壁紙」。立委蔡壁辦公室與康友自救會10日舉辦記者會表示，台灣不能變成「全球詐騙中心」，要保障投資人權益，金管會必須負起責任，重建海內外投資人對台灣資本市場的信心。

蔡壁如指出，康友案的風暴，是「系統性崩壞」，應該負全責的金管會，對各角色的監理完全失靈。尤其，2018年會計師到福建，對康友查核財報，證交所2人隨行，之後公開說「應無大礙」。但今年8月金管會證期局對會計師做出懲處，卻是說會計師向銀行函證資金的查核不合程序。

蔡壁如重批，金管會證期局對會計師做出懲處，交易所對康友公司裁罰，及內線交易移送調查，這三份一定有詳細的調查報告，應該要解密、公開。證交所在事發後，是否調查其他的KY公司。證交所究竟是，專業倫理的操守崩壞？還是專業知識的技能低落？是壞還是笨？

蔡壁如並提出具體解決方案，針對中國KY股的三層防弊，防止康友案再發生。第一層直接打假，進行舞弊鑑識查核(Forensic Audit)，比一般財務報表查核更深入。

第二層，防止掏空、資金逃逸。包括限制大股東內部人賣股，3個月內不超過股本1%，6個月後才能匯出，每年限額美金500萬元。

在台灣所募集資金，除短期營運所需，均保管於台灣本地銀行。第三層，透過跨國司法互助、反洗錢。

兩岸金融犯罪，就趁著兩岸關係惡劣的空隙，犯罪還能逍遙法外，受害者求助無門。而證交所在制度上的四大改革，完全沒抓到問題的關鍵，那是一個連食物都會造假的國家。