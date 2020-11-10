高端現增19.2億入袋 新冠疫苗開發加馬力

高端（6547）現增資19.2億元，已於上週完成原股東及員工繳款。隨著資金到位，新冠疫苗開發案加速馬力，有機會力拚明年第二季向台灣食藥署（TFDA）申請緊急使用授權（EUA），此外，腸病毒、登革熱疫苗開發也持續推動，總經理陳燦堅將於11/24法說會中報佳音。

有機會因開發的新冠疫苗效期長達6個月以上，躋身全球新冠疫苗開發案前段班的高端，此次現增，雖在美國大選期間市場動盪之際，但原股東仍表現高度支持意願。

除了大股東基亞生技因資金不充裕放棄現增外，其他股東高比例參與現金增資，以實際行動支持本土疫苗公司的新冠肺炎疫苗研發及生產活動。

依照公司公告的現增時程，目前是現金增資的特定人繳款及一般投資人抽籤階段，預計本週五前現增資金可到位，全速衝刺疫苗臨床試驗及疫苗生產。

高端的新冠肺炎疫苗第一期臨床試驗目前於台大醫院執行中，為符合國家防疫需求，目標為12月進入二期臨床，於明年取得緊急使用許可（EUA）並開始出貨。

高端疫苗除順利推動國內的臨床試驗外，研發及業務的國際合作也持續進行中，陳燦堅總經理預計在11月24日的法說會中，對外說明公司的研發進度及業務佈局。