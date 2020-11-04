生華科新冠肺炎新藥二期臨床 美FDA准了！

生華科（6492）2日才宣布向美國FDA送件申請Silmitasertib用於新冠肺炎二期人體臨床試驗，4日再度公告已獲准執行。

生華科和美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構合作，他們表示此醫療機構曾協助美國一家生物技術公司完成新冠肺炎二期臨床試驗，因此對於新冠患者收案和執行試驗已有豐富經驗，預期可加速完成此臨床試驗。

生華科公告此試驗治療族群為中症患者，將收治20位，預期新藥Silmitasertib可展現其抗病毒複製、感染機制，預防轉入重症，減緩免疫風暴發生。此外，因Silmitasertib為口服劑型，無須住院即可接受治療，可大幅減低醫療系統負荷。

生華科Silmitasertib規劃用於另一項新冠二期臨床試驗，已由Banner Health向FDA提出IND申請，治療族群為重症患者，如兩項臨床結果皆有積極療效，將有機會擴大Silmitasertib未來進入新冠治療藥物的市場。

新冠肺炎目前並無特效藥，包括禮來（Eli Lilly）、Regeneron等開發的抗體藥物臨床相繼出現安全疑慮喊停，亟需有效治療方案。生華科指出Silmitasertib預計2021年第一季完成，實際時程將依執行進度調整。

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