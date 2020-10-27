陳燦堅：疫苗已有東協客戶洽談、預購

高端總經理陳燦堅27日表示，該公司開發的新冠疫苗，將於12月申請二期臨床，力拚明年第一季完成3,000人的試驗，目前除積極規劃臨床和試生產疫苗外，他也透露已有東協市場客戶來洽談合作臨床開發和預採購疫苗。

備受關注的新冠疫苗開發案，食藥署27日公布本土三家疫苗廠開發進度，也表示若國內廠商能順利研發，政府將在明年上半年針對各家疫苗廠進行「至少100萬劑以上」的疫苗採購，成為疫苗廠實質利多。

國內目前三家新冠疫苗廠商，國光自行開發的RBD-Fc疫苗在10月已完成所有受試者第一針施打，下周開始進行第二針；高端與美國國衛院（NIH）合作的S2P疫苗則完成7成受試者第一針施打，預計12月打完第二針後，即申請二期臨床；而聯亞自行開發的RBD-Fc-Th-CTL則已完成5成受試者第一針施打。

食藥署原本對三家業者二期臨床試驗要求1,300人，不過目前轉趨嚴格，要求廠商進行3,000人的二期臨床試驗，並針對安全性和免疫原性觀察一個月後，才可以申請緊急使用授權（EUA），且之後還要再進行三期臨床試驗。

陳燦堅表示，高端原本規模的二期臨床即規劃在以台灣、美國、東協等國家進行3,000人的收案的受案，目前則是配合政府在台灣招收3千名受試者，由於該公司與NIH合作在在「非人靈長類（Non-Human Primate, NHP）動物試驗」中數據優於其他疫苗平台，因此，對後續二期臨床收案進度樂觀。