樺晟跨足生技 攜生寶搶再生醫療百億商機

樺晟（3202）20日宣布，已入主生寶成立的「生之寶」，拿下67.74％股權，預期以樺晟現有的資源整合與業務優勢，搭配生寶的專業技術及頂尖設備，雙方將聯手布局百億美元商機的再生醫學市場。

全球再生醫學掀起熱潮，吸引政府與民間單位皆積極並投入龐大資源，光是2018年全球就有將近500億美元的市場規模，研究指出，未來七年全球每年平均成長率高達24.2％，前景相當看好。

目前全球再生醫學主要聚焦三大領域，包括：組織工程與人造器官、細胞療法、以及生物材料相關科研，隨著醫療技術不斷地進步，人們追求健康與美麗的需求更勝以往，因此，對於如何延緩老化、修護受損器官亦或刺激體內組織再生等相關領域已是各國研究發展的重要議題之一。

生寶自2001年成立以來，專攻臍帶血幹細胞儲存及更多種類幹細胞於臨床上的相關應用與研發；2016年美國AABB期刊曾經報導，生寶自2008年起即進行臍帶組織凍存，是世界首家進行臍帶組織儲存的細胞銀行。

樺晟入主「生之寶」後，持有67.74％股份，並利用樺晟現有的資源整合與業務優勢，搭配生寶的專業技術及頂尖設備，投入再生醫學領域擴大營運。

從上游新生兒臍帶組織、臍帶血幹細胞儲存，串連中游從事間質幹細胞增生培養技術開發與細胞、再生醫學製劑研發，再到下游產業，如幹細胞運用開發及移植技術、疾病治療等；跨領域結合AI精準醫療，在診斷治療和疾病預防照護上提供助力;未來亦不排除引進策略股東，強化研發及通路布局。

樺晟9月受惠筆電需求持續旺盛，營收達3.71億元，年成長21.37％，累計1~9月營收31.42億元，年增23.77％。除了電子事業部佳績連連外，樺晟繼拓展鋼材與紙類產品帶來穩定營收後，也將持續延伸戰場，積極搶攻全球每年百億美元再生醫療商機。