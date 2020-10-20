保瑞瞄準後疫新商機 保健品進軍美國電商

看準新冠肺炎帶動全球對於保健產品需求提升的商機，保瑞藥業（6472）20日宣布，子公司宇泰欣旗下自有品牌「博世特發泡錠系列」與美國全新健康產品電商平台-Alurx簽訂經銷合作協議，正式進軍美國市場，開啟國際布局新里程碑。

此外，宇泰欣獨家代理「日本第三大藥妝公司-SSP」、「日本第四大製藥公司-衛采」以及「全球最大順勢療法產品製造商-布瓦宏」等三大藥廠在台產品銷售，憑藉優異的國際經銷代理及自有品牌實力，此次也成功完成與Alurx的策略合作。

Alurx的利基優勢在於透過數據應用，為消費者提供客製化的健康方案；而保瑞旗下的自有品牌「博世特發泡錠系列」在台已銷售8年，超過2,000家通路均有販售；根據AC尼爾森針對20個市售品牌發泡錠推薦品牌調查中，該產品最受藥師青睞，有高達72％的藥師高度推薦，推薦度第一。

根據Fior Markets發布的報告，全球免疫保健營養補充品市場將進入前所未有的成長期，預計從2019年的163.2億美元增長到2027年的294億美元，複合年增長率7.4％，其中北美為全球最大市場，2019年統計市佔39.32％。

保瑞表示，以往商店零售佔最大銷售，新冠疫情後，網路電商銷售也快速成長，根據美國調研機構Research and Markets指出，美國在電商平台的營養保健食品銷售市場規模，預計至2025年可達125億美元。2020年受到新冠肺炎疫情影響，全美確診人數已超過800萬例，死亡人數約22萬人，疫情提升保健觀念，更帶動今年營養保健食品在美國銷售。

保瑞表示，這個合作案是保瑞在國際佈局上，除了藥廠併購外，另一個重要里程碑，若此模式銷售成功，未來也不排除進到實體通路銷售。