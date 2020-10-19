側寫》簡建興「不聰明」 16年寒窗造就王者

圓點總經理簡建興畢業於成大化學研究所，曾任職於旺宏、美商科磊（KLA），32歲時眼見周遭同事工作換來換去，讓他很沒有安全感，於是在2004年與同學、朋友集資1,200萬創業；沒想到16年寒窗，新冠疫情意外讓圓點業績爆發，成了生技獲利王，且極有機會成為興櫃和生技新股王。

簡建興說，創業通常是兩種人，一種是聰明人、一種是不聰明只有勇氣的人，他就是第二種充滿勇氣的人，一開始就像賽鴿的鴿子一樣，通常會在天空盤旋一陣子才會找到方向，他也是經歷了一年多才確立圓點要往核酸純化方向走，但這與部分股東想切入蛋白質純化觀念不同，因此絕大部分股東後來都離開了。

簡建興說，圓點的獨門技術是核酸純化，客戶遍及基改食品、植物疾病、傳染病各項領域，開發的第一台核酸純化機器被台塑生醫看中，貼牌賣到大陸去，雖然剛開始時因台塑生醫的穩定銷售而有穩定獲利，但因後續的維修、服務也必須由圓點支援，受限營運規模和員工人數太小無法負荷，2009年正式和台塑生醫解約。

不過，也因靠著台塑生醫打開知名度，2010年中國大陸推出十二五計畫，圓點開發的機台可應用於分子診斷的血液篩查，也讓圓點陸續有客戶上門，而公司也趁此補足專利，創立障礙門檻，讓圓點成為這一波新冠疫情檢測設備的大贏家。

簡建興說，過去圓點主力客戶就是大陸、韓國和台灣，每年的醫材或自動設備展都要到全球參展拓展客戶，但疫情爆發後，圓點因純化萃取試劑與核酸萃取機具專利，且價格是羅氏、Qiagen兩家國際大廠的1/3，也讓其市場全面打開，目前已遍及歐、美、亞和非洲，已供應逾50個客戶，目前還有70、80個客戶還在洽談訂單中，由於全球市占率還僅1％，也讓後市的發展空間相當樂觀！即使未來疫情結束，圓點打下的核酸純化檢測能力，在應用面廣泛下也能續保營運成長。

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疫情助攻 圓點躍生技獲利王