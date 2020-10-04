大江、敏成、寶齡各組聯盟 打世界盃

搶攻新冠肺炎防疫商機，防疫族群紛組聯盟打群架！目前除了高端疫苗攜手美國國衛院（NIH）、Dynavax公司開發疫苗打世界隊外，寶齡與台康、安聯盟的「飛確Vstrip COVID-19抗原快篩試劑」，也獲印度上市許可；而熔噴布廠敏成則積極整合上下游產業供應鏈，已鎖定前進美國、東南亞市場。

另外，大江開發的自動化新冠病毒檢疫設備QVS-96病毒掃描機，則是與國內不同的檢試劑廠合作，聯手進軍海外市場，目前已有菲律賓和越南的客戶洽談合作中，預計第四季應有明顯成長動能。

敏成是盛弘集團持股過半的子公司，集團董事長楊弘仁表示，已規畫在高雄建構個人防護裝備（PPE）旗艦大隊，整合上下游產業供應鏈，攜手打世界盃。

楊弘仁表示，合作模式有多種方案，入股、併購或只是產品的資源整合都可以，預期透過打群架的產業供應鏈，才有機會布局國際市場。

台康總經理劉理成則表示，台康目前積極拓展抗篩試劑市場，除了印度之外，沙烏地阿拉伯及部分中東國家、非洲、英國、南美地區及東南亞國家，皆有合作廠商陸續進行洽談。而聯盟的寶齡和安（月太）也分別掌握特定地區及國家的市場。

劉理成表示，此合作模式為台灣生技產業立下良好示範，上、中、下游技術整合，將市場極大化，共同分享市場帶來的利潤。

至於最早即採取國際合作的高端，其新冠肺炎疫苗抗原技術來自美國NIH，並擁有全球市場權利。此開發案源自NIH運用過去奠基於SARS、MERS疫苗的開發經驗，建構了「S2P三聚體融合前構形重組棘蛋白」作為疫苗抗原，加入Dynavax的CpG佐劑配方，將可誘發非常優異的病毒中和抗體與細胞免疫反應。