川普染疫風波 台灣防疫明珠亮

美國總統川普夫婦確診新冠肺炎，治療檢測等防疫股再成新顯學，目前不僅各廠家積極卡位拚打世界盃外，將於12月3日登場的醫療科技展，也首創「創新技術防疫特區」，將徵選50項具備含金量的新科技向全球展示，招商引資，彰顯台灣防疫實力。

生策會表示，此次徵選的防疫創新科技品項，包括機器人應用、生理監測、遠距科技、智能AI、軟體應用、無接觸科技、檢測科技、臨床感控、疫苗藥物和防疫物資等十大類別，希望透過大規模的盤點找尋「防疫明珠」，讓世界看見台灣的防疫科技實力，為廠商尋求國際策略夥伴，打世界盃。

被視為嚴重特殊傳染性疾病的新冠肺炎，目前全球確診人數已逾3,480萬人，並有103萬人死亡，其中，美國確診案例已突破741萬人，並有超過20萬人死亡，而上周川普宣布染疫後，也引爆治療、檢測等相關防疫產品的熱度，預期創新技術並有治療成果的產品將率先受惠。

法人表示，由於川普此次的治療是先採取抗體藥物，也讓中裕抗體藥物引為話題。

中裕的新冠抗體藥物2-43是來自於全球愛滋病權威何大一的授權，該藥物較無免疫相關的藥物不良反應和副作用、安全性高，且抗體為高效型中和性抗體，抗體除了對病毒抗原棘蛋白（S-Protein）具高親和結合能力和高特異性，並有多元性態樣獨特性，極具競爭力。

除此之外，生華科旗下Silmitasertib除正進行治療膽管癌、腦癌等疾病的臨床外，月前打敗瑞德西韋、類固醇地塞米松、抗生素Ceftriaxone、抗生素Azithromycin以及抗凝血劑 Enoxapar in等治療藥品，在治療新冠機率大增下，也受關注。

疫苗族群中，高端、國光生開發的新冠疫苗都已進入一期臨床。高端的新冠疫苗是由美國國衛院（NIH）授權的S-2P抗原的融合前蛋白形式，並採用美國DynavaxCpG 1018偏向免疫佐劑 技術作為疫苗抗原，具有高安全性、結構穩定、表達量高等優勢。目前美國生技公司Vaxess也宣布將使用高端的疫苗抗原開發微針緩釋皮內注射的新冠肺炎與季節流感疫苗貼片。

檢測族群的創新技術中，後起之秀安盛生已規畫在今年第四季推出全球最快，可以在五分鐘內偵測出陽性結果的安必測新型冠狀肺炎智能抗原快篩，此外，該公司也結合具加密保護機制的PixoHealth Pass數位健康通行證，可同步發出檢測結果到陰性受測者的智慧型手機以資證明。

瑞磁則除了新冠病毒檢測試劑在美銷售持續提升，目前也已開發可同時檢測新冠病毒及流感病毒的試劑（CoV-2 Flu Plus），並向美國FDA申請緊急使用授權（EUA）。