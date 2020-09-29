新聞側寫》新藥子彈備齊 浩鼎整軍出發

今年6月股東會，浩鼎董事長張念慈表示，今年旗下產品線都有不錯的進展，預計未來18個月會有很好結果，結果短短三個月，浩鼎就一口氣進行一個併購案和二個授權案，正式宣告新藥開發逐步進入開花結果。

張念慈表示，浩鼎聚焦OBI-822、OBI-888、O BI-999、OBI-833及OBI-3424等四大產品線，其中乳癌新藥OBI-822，已進入三期臨床；而OBI-888則在二期臨床中，OBI-999、OBI-3424也將進入二期，都是開始須要大量資源和進行國際作案的時機，透過併購專攻生產製造的潤雅，可以確保未來原料和生產的品質和產能。

潤雅早年是由潤泰集團總裁尹衍樑和張念慈投資，經過幾次增資後，目前也加入很多新股東，潤雅當時建廠是為了解決浩鼎新藥生產的問題，避免浩鼎將資金投入於生產，如今OBI-822開發已近入三期，浩鼎此時併購頗具效益。

另外，OBI-888等產品授權中國地區，除了讓浩鼎有充裕的授權資金可陸續開發它產品外，也透過中國的授權，未來能激發更多的國際合作案。

浩鼎此次授權的Delos，是位於香港的創投基金，專注於全球生技行業的投資，浩鼎董事長張念慈、董事陳志全都是Delos合夥人（Partners）。

Delos熟悉中國的法規和市場，其成員很多是生技創投界的名人，經驗豐富，將有助於執行的各項臨床試驗研發專案，分散浩鼎研發風險，避免資源排擠，而影響既有的研發進程。

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