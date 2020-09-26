搶頭香！台康抗原快篩 取得印度官方許可

台康生技(6589)27日公告，旗下飛確Vstrip COVID-19抗原快篩試劑，通過印度醫學研究理事會(ICMR, Indian Council of Medical Research)驗證，正式取得印度當地銷售許可，是該國第五家過關的試劑廠，也是台灣首家進軍印度的公司。

台康總經理劉理成表示，該新型冠狀病毒抗原快篩檢驗試劑，將由經銷商啟動上市銷售。截至目前印度只有五家公司通過官方驗證，除三家印度公司(一家與韓國合作)和一家比利時廠商外，寶安康抗原快篩是全球少數也是台灣唯一一家在印度通過驗證的產品。

劉理成說，這是飛確產品繼8月27日取得TFDA專案製造許可核准後，再次獲得第一個國際認證，為台灣自行開發的新冠抗原快篩試劑揚名海外，展現台灣生技能量為國爭光。

目前全球不須任何設備輔助偵測之COVID-19之抗原快篩試劑僅有少於十家上市產品，分別在南韓、印度、及美國取得緊急許可。台康攜手寶齡、安（月太）生醫共同開發的抗原快篩試劑，比較其精準度及特異性均不亞於其他上市產品。

至今全球疫情仍未停息之際，抗原快篩試劑是全球防堵疫情擴散的最佳工具，不但僅需10-15分鐘且操作相當便利，隨著抗原快篩在國外廣泛使用經驗，各國都積極在研擬抗原適用策略，以期早日恢復生活秩序及經濟復甦。

印度隨疫情日益擴大已近600萬人確診，每天日確診數將超過十萬人，抗原快篩需求日益增加。印度政府所制定之防疫政策，在篩檢上是以PCR及抗原快篩共用。一旦在有確診病例所處之隔離區域內有疑似症狀及共處之民眾，將以抗原快篩優先做全區篩檢；有疑似症狀但沒篩出者，再用PCR檢測一次做確認。未感染區、國際旅遊史14天隔離者、檢疫人員、醫療院所內醫護人員及65歲以上高風險疑似症狀之民眾、醫院內嚴重呼吸道感染及手術病患、懷孕婦女與待在醫院超過一周之無症狀病患，也採用類似機制與PCR併用做檢測。

台康目前積極拓展抗篩試劑市場，除印度外，沙烏地阿拉伯及部分中東國家、非洲、英國、南美地區及東南亞國家皆有合作廠商陸續進行洽談。其他兩家聯盟公司亦掌握特定地區及國家之市場。

劉理成表示，此合作模式為台灣生技產業立下良好示範：上、中、下游技術整合，將市場極大化共同分享市場帶來之利潤。

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