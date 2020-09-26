基因大廠金萬林 進軍東南亞邊境防疫檢測

國內基因檢測大廠金萬林（6645）宣佈與馬來西亞麻六甲MNC公司簽約合作，將於東南亞各國設立邊境防疫核酸（PCR）檢測站，近期分階段陸續於各機場建置核酸檢測系統軟硬體設備、檢測試劑及派員進行檢驗與出具報告等，年度開放式合約2000萬人次。

麻六甲MNC公司為馬來西亞大型建設集團NITIZI CONSRUCTION SDN BHD旗下子公司，本業為一般貿易及承包政府專案等業務；有鑒於新冠疫情持續於東南亞肆虐，台灣有優異的防疫成績，故MNC經與台灣多家生技檢測公司洽談後，選定與具有系統化檢測實力的金萬林攜手合作。

以整廠輸出委託經營模式，由金萬林陸續於MNC指定的東南亞機場建置邊境防疫檢測站，針對入境該國旅客進行收費之核酸檢測，預計10月份先於馬爾地夫之馬列機場設置第一個機場檢測系統，依規劃接續於第4季前，啟動馬來西亞防疫檢測站。

金萬林擁有系統化基因檢測實力，自主研發之PCR新冠檢測試劑已通過CE、EUA及TFDA之認證，並搭配公司之平台技術，以系統化模式配套新冠肺炎檢測，提高檢測效率及具感染風險樣品操作的安全性，降低因人為操作失誤所造成的檢測偽陰性。

金萬林整合系統提供全自動比對系統，約2.5小時即可出具E化檢測結果報告，大幅減少人工比對的時間、提升效率，增加核酸檢測的嚴謹度；適用於邊境防疫，可正確且快速的對入境旅客進行現場檢測並出具個人化報告。

根據日前調研機構之統計顯示，全球2020年新冠肺炎檢測產值220億美元，2021年更大幅倍增達585億美元（1.8兆台幣），若把未來「國際出入境檢測」及「疫苗接種前後的檢測」納入估算則規模更為可觀；市場預期，無論全球核酸檢測（PCR）供給如何擴大，至2021上半年前都呈現供不應求的狀態。

台灣生技產業領先亞洲許多國家，除擁有分析方法、研發與製造的能力，較歐美更具成本優勢，因此MNC日前已與金萬林簽署合約，於東南亞各國設立邊境防疫核酸檢測站。

（中時 洪凱音 ）