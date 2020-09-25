新冠疫苗有譜！陳時中：已與COVAX簽約

新冠肺炎疫情在全球燃燒，各界關注哪時可以研發出國產疫苗或取得外國疫苗，對此衛福部長陳時中透露，我國已於9月18日與國際平台「COVID-19 疫苗全球取得機制」（COVAX）。

台灣基進立委陳柏惟今天在立法院質詢時問到，政府已核准三家國內廠商進行新冠肺炎疫苗第一期試驗，目前台灣有辦法自己做疫苗嗎？行政院長蘇貞昌回稱，台灣除鼓勵國內廠商研發外，也爭取和國際合作。

陳時中進一步補充，我國已於9月18日與COVAX簽約，10月初會付訂金，目前國產疫苗進程也不錯。陳柏惟追問如果未來有疫苗，在數量有限下，優先施打名單規劃為何？陳時中表示，政府有預防接種委員會，會排定先後順序，大概和以前打其他疫苗時的順序差不多，希望讓6成的人能施打。

此外陳柏惟提醒，之前有身心障礙人士向他陳情，目前國內的負壓隔離病房設施對他們行動上不太方便，陳時中坦言確實防疫初期沒有注意到病房對他們不便的問題，了解後已改善，並補助醫院兩億元，用於將負壓隔離病房讓變成無障礙空間，每間病房補助60～70萬，準備補助300間，每間有負壓隔離病房的醫院都可以申請這筆錢。

（中時 季節 、 姚志平）