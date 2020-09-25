研究：新冠肺炎重症患者 多攜有基因缺陷

研究人員發現，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重症患者，有很大的比例擁有基因或免疫缺陷，因此削弱對抗新型冠狀病毒的能力。

英國 「衛報」（The Guardian）報導，根據這篇發表在「科學」（Science）期刊的研究，冠狀病毒疾病人類基因研究（Covid Human Genetic Effort）國際聯盟，在感染新型冠病毒的重症患者中發現兩項基因缺失，以致無法形成稱為第一型干擾素的前線免疫分子。

這些病患早在疫情爆發前就已攜帶這些缺陷多年、或者終其一生都有這些缺陷。這項發現或許有助解釋一項有關新型冠狀病毒的謎團：也就是為什麼有些患者嚴重到住進加護病房或死亡，然而有些人卻幾乎不會被傳染或不會產生症狀。

這個國際研究聯盟為全球659名重症新型冠狀病毒患者、以及534名無症狀或輕症患者的全部或部分基因體定序，發現重症患者較可能攜帶一種基因突變導致無法形成干擾素。儘管這類突變很罕見，仍占全體重症患者約3.5%。

而第2項涵蓋近1000名重症患者的研究發現，至少約10%帶有會妨礙干擾素作為的自體抗體。然而在無症狀和輕症患者中，卻沒有觀察到類似的自體抗體；而這種情況在健康對照組中僅占0.3%，一位科學家稱這項發現「很驚人」。

根據共同領導研究聯盟的紐約市洛克斐勒大學（Rockefeller University）與巴黎尼克爾兒童醫院（Necker Hospital for Sick Children）免疫學家卡薩諾瓦（Jean-Laurent Casanova），這兩型的基因缺失，約占新型冠狀病毒重症病例15%。

第一型干擾素是細胞一遇到病毒入侵所產生的一種細胞素，能阻止病毒複製。如果這項第一線的防禦有效，人體甚至可能不會感到不適；就算並非如此，也能讓人體有時間去升高針對病毒的免疫反應，其中包括抗體與免疫細胞。

如果缺乏干擾素，新型冠狀病毒重症病患必須仰賴第2項防禦機制，這可能得花好幾天才能發揮全部力量，因此讓新型冠狀病毒在破壞人體組織上有捷足先登的契機。