台灣隊研發「疫」開罐 最準快篩武器來了

全球新型冠狀肺炎疫情持續延燒，各國無不卯足全力研發相關疫苗。在防疫大作戰的前半場，台灣以滴水不漏的隔離政策，迅速控制疫情蔓延，成果令全球刮目相看。而疫情即將進入秋冬好發期，屆時甚至可能與流感同時爆發，讓檢測變得更複雜。

面對後疫情時期，台灣生醫國家隊再祭出另一項檢疫武器—「iPMx分子快速檢驗系統」，號稱全球最迷你的檢測系統「疫開罐」，只有可樂罐大小、攜帶便利，可於40分鐘內得到結果，檢測時間是現行檢測的1／4。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，「iPMx分子快速檢驗系統」已於7月6日取得TFDA專案製造核准，而為評估檢測能力，日前工研院參加國際獨立第三方分子診斷品質管理監測機構（Quality Control for Molecular Diagnostics, QCMD）舉辦COVID-19 檢測能力測試(Proficiency Test)，與全球超過400個實驗室針對檢驗試劑效能與實驗室檢測能力，在8個樣品中進行盲測，結果工研院結果全數正確無誤，證明臺灣防疫科技研發能力卓越。

林啟萬表示，有鑑於秋冬流感可能盛行，「iPMx分子快速檢驗系統」將結合流感病毒與新冠病毒檢測。只要透過一次快篩，就能在第一時間判斷是否受到不同病毒的感染，作為後續醫療行為的重要參考。

Discovery頻道與外交部攜手推出的《台灣無比精采》，將帶你走入實驗室，揭露這項從外到內都是百分百台灣製造的檢測科技研發過程，再度讓台灣成為世界焦點！

全新《台灣無比精采》二集節目還將一窺台灣在「生醫科技」及「農業科技」最新的優異表現，無論是無人機與大數據結合，為台灣精準農業揭開新扉頁，或是讓人嘖嘖稱奇在短短3小時內化廢棄物為有機肥的酵素，集結七個在地故事，讓世界看到台灣亮眼的科技成果。Discovery頻道《台灣無比精采》系列將於10月11日 星期日 晚間10點 於全亞洲首播。

（中時 江珮瑜）