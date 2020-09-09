林世嘉：再生醫療法規過關 才是全民獲利

台灣醫界聯盟基金會林世嘉執行長指出，「再生醫療製劑管理條例」通過，檯面下進行的治療才能透過法規正式納管，並鼓勵有品質、有療效的產品上市，使整體醫療品質上升，最終是全民獲利。

林世嘉是在9日舉行的「再生醫療大時代：推動再生醫療品質與有利發展環境」論壇中，發表上述看法。該論壇是由台灣醫界聯盟基金會、生技醫藥產業發展推動小組及生技術中心聯合主辦。

林世嘉指出，再生醫療不只帶動生物醫學的突破，自動化設備裝置、冷鏈物流都需要最新IT 技術的導入。「特管辦法」所累積的寶貴經驗將充實並提升環境，但產品的把關與推動仍有待「再生醫療製劑管理條例」的通過，她力促該法案能盡速過關。

工業局呂正華局長指出，再生醫療是落實精準健康重要的一環，至2020年8月為止，目前台灣發展再生醫療的廠商超過50家，為確保再生醫療品質與建置有利發展環境，亟須政策端、審查端、產業端及醫療端的各方合作。

醫藥品查驗中心黃玉芬專案經理針對審查端說明，再生醫療產品臨床試驗申請程序，包含GTP訪查及TFDA再生醫療諮議小組等審查中的人、地、時、物等注意事項，透過嚴格的審查確保民眾接受到安全的治療。

三顧陳建彰經理則分享細胞製備場所（CPU）的品管經驗。他說，細胞治療產品與傳統藥物不同，細胞是活的，因此必須將製造過程即視為產品嚴格把關，包含人員、倉管、設施、設備、品管、資料管理、環境管理等，都應建立細緻且精準的標準程序。

花蓮慈濟醫院基因暨幹細胞研製中心孫立易主任指出，身為東部唯一一間申請「特管辦法」的醫院，花蓮慈濟醫院已通過7件計畫，預計年底再通過4件。為確保提供最佳品質的再生醫療，建議醫院應有單一窗口，便於溝通；對內有專人管理、規畫及追蹤；療程設計應符合醫院既有的設備及習慣；持續投資相關的研究與設備。

為促進我國再生醫療產業發展，台灣醫界聯盟基金會將於9月的每周三辦理「再生醫療產業交流論壇」，後續場次包含生產製程自動化(9/16)、再生醫療產業鏈(9/23)。

延伸閱讀

再生醫療法 拚520後修法

生技條例 再延10年

再生醫療闖關 台廠盼新天堂