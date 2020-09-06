爽！抽中這檔現賺9萬 他曝4大問題

生華科旗下新藥Silmitasertib治療美國一位新冠重症病患，只花5天就康復，激勵股價連兩天強攻漲停，周五（9/4）漲停價210元鎖死，高掛逾1萬張買單排隊。其實投資人買不到也可參加生華科現增申購抽籤，申購價120元，至9/7日截止，以4日股價來看，等於抽到一張現賺9萬元。

生華科8月營收5萬、年增194.12%，上半年營收31萬7000元，合併稅後虧損1億5599萬7000元，EPS -2.09元。儘管獲利都是虧損，不過在現增股票申購期間釋出利多消息，旗下新藥Silmitasertib首次用在新冠重症患者，5天完全康復、第6天出院，帶動股價連兩天攻漲停。

財經部落客股魚指出，生華科目前的題材是準備跟FDA提出新冠二期臨床試驗申請。「新藥股嘛！獲利都是負的，財報也沒甚麼好分析的。」

他認為，就是賭一個新藥開發成功的夢，上市成功會不會獲利發大財那又是另一回事，總之新藥股有夢最美。

投資人是否要參與生華科申購抽籤，股魚簡單提出4個問題解惑。

問題1：要不要抽？

不抽寫出來是寫辛酸的嗎？

問題2：抽中要不要賣？

這是月經題了：答案只有一個「賣掉！！」

問題3：賣掉繼續漲怎麼辦會少賺？

那繼續跌怎麼辦？會變虧錢勒！

問題4：中簽率很低

拜託你不要參加，機會讓別人。

即使抽中有9萬價差可賺，但網友還是擔憂，「會不會抽到結果價格崩盤？被關廁所？」、「價差很大 應該會不少人抽」、「才釋出一千出頭張，這個中籤率低於3%吧?」。

(中時新聞網 吳美觀)