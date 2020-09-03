投資生技困境多 科技大老籲政府整合

投資生技困難嗎？廣達集團創辦人林百里、宏碁集團創辦人施振榮、研華董事長劉克振今年在BTC會議上都表示，醫療領域所需要的解決方案太專業、又太分散，建議政府帶頭，讓ICT（資通訊）和BIO（生技）組成具整合性的聯盟，創造台灣生醫業的利基。

林百里表示，精準醫療需要醫師和工程師的合作，但醫療領域所需要的解決方案，對他們來說太過分散，每一項又很專業，工程師的思維能夠設計製作出複雜功能的儀器，但使用上也會比較困難，而醫師又欠缺工程師的專業設計能力，因此，最好能夠由政府領軍，促進雙方的溝通，組成最佳聯盟來打世界盃。

施振榮回應林百里的意見，他指出，台灣的電腦、半導體發展促成了全世界的典範轉移，雖然歐美的研發比較強，但少了台灣的高品質量產，他們的商品也難以商業化，以Apple為例，少了台積電和台灣其他公司的支持，也很難推行到全世界。

施振榮建議，衛福部應從管制部變成發展部，從過去的管制進化為有效管理，再推波產業發展。他提出實踐智慧醫療的「新微笑曲線」理論，旨在「共享」現有的有限資源為始、以用戶的「體驗」為終，採用設計思考，來研發、探索新的商業模式，進而實現共享經濟、體驗經濟，從以外銷為主軸，轉變成內需帶動外銷的發展模式。

施振榮表示，台灣過去在全世界主要扮演B2B的代工角色、不直接面對消費者，但如果要發展B2C，預計還要50年以上才能真正建立，也需要更多醫界的參與。而現階段台灣可以B2B為主，但長期需以強化B2B2C為策略，以品牌形象貫穿到消費者，才能創造更高的無形價值。

另外，劉克振則認為，智慧醫療需要跨界合作，建議政府推動先進智慧醫療特區，以提供國內產學研醫的共同實驗場域，並且促成醫學中心與和業共創智慧醫療整合新事業。

劉克振認為，台灣的智慧醫療事體皆偏小，建議複製當年台積電創立模式，由政府投入資金、法人投入人才，給合企業助力台灣生醫產業成長。

延伸閱讀

BTC射五箭 助陣生技國家隊