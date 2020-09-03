BTC射五箭 助陣生技國家隊

2020行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）3日閉幕，與會專家在盤點產業政策之後，提出強化防治能量、以大數據進行精準健康產業布局、建置國家級位階的平台，以及2030全齡精準健康為目標的五大建議，助推生技國家隊進國際賽局。

行政院副院長沈榮津表示，將協調各相關部會署盤點資源，從法規調適、人才培育、科技創新、環境建構等面向來進行通盤考量與審慎規劃，提出具體的行動方案以及周全的配套措施，讓政策的推動能有效接地產業、讓人民充分有感，加速我國生醫創新發展和扶植產業翻轉躍升，與世界接軌。

被視為生技產業政策指標的BTC會議，包括宏碁創辦人施振榮、廣達集團董事長林百里、研華董事長劉克振都參與盛會。今年聚焦「精準健康」，有鑑於生技新藥產業發展條例落日條款可望延長十年至2031年，租稅優惠等措施將由原本的新藥、創新醫材、再生、精準醫療，擴大至數位醫療和國家策略生技產品。

專家認為，國際局勢變化和突發的疫情衝擊，是挑戰也是機會，應善用台灣的優勢，迅速切入重組中的全球產業供應鏈，布局後疫情時代的戰略產業，並以更前瞻的思維強化科技政策，擘劃台灣生醫未來的發展藍圖。

另外，專家建議跨域結合台灣資通訊（ICT）技術優勢，發展Bio-ICT創造加乘綜效，並建立研發各種數位醫療、智慧照護的監理沙盒（sandbox）試驗條例，導入人工智慧（AI）、數位科技與先進網路應用於醫療場域和生活中的各種情境，打造以人為中心的智慧健康照護服務產業。

BTC委員提出的五大建議案為：

一、強化防治能量，擴增國家級研制疫苗、試劑等的關鍵能力，並建立預算及計畫快速反應調整機制，以協助產業發展。

二、建議以大數據進行精準健康產業布局，推動全齡精準健康。

三、跨域整合數位科技與精準健康，發展多元農業結合的精準大健康生態系。

四、以2030全齡精準健康為目標，應採用目標管理的OKR機制，明確部會以及政府間分工，以確保達到未來目標之預期效益。

五、跨部會整合為一個具國家級位階的平台，統籌學研科技創新並推動精準健康產業發展，以發揮國家隊最大綜效、並銜接國際相關產業。

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