BTC登場 陳建仁：防疫新思維聚焦「三零」

2020行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）以「精準健康」為主軸，展望2030產業大未來。前副總統陳建仁認為，未來防疫科技新思維將聚焦三「零」─發展零接觸經濟、零距離創新及零傳染的風險；而海內外專家則認為人才、人力、數據為利器。



陳建仁表示，全球新興傳染病永不止息是一個大挑戰，新冠肺炎迄今已有超過2,500萬人發病，85萬人死亡，審慎以對、迅速應變、超前部署的台灣防疫模式是民主國家典範。



陳建仁認為，未來防疫科技新思維可以分為醫衛新科技及診療新方法，包括行動快篩、藥品研製、疫苗療法、消毒等，如何做到最好的環境監控，醫療照護是因應新興傳染病可以考慮的方式。且因零接觸經濟、零距離創新、零傳染風險將成趨勢，未來線上線下結合，無人化商店、無人車、直播會盛行，也會有越來越多數位工廠，成為新經濟。



此外，台大醫學院內科教授暨中研院院士楊泮池力推精準健康。他表示，精準健康與精準醫學不同，精準醫療是針對生病者給予精準診斷與治療，但看不到不表示沒生病，因此更應關注健康族群，從罹病風險中，提早改善生活習慣、促進健康。他提出推廣全齡精準健康概念，將「長照」轉型到「不長照、少長照」。



楊泮池說，台灣擁有健康大數據，如何將這個寶山永續應用非常很重要，台灣也擁有產業鏈完整的ICT產業，ICT產業在健康產業上布局很多健康照護產品，並投入許多關鍵技術包括：AI運算工具、IoT五感感測、8K影像處理、5G通訊傳輸。



未來除了智慧醫療的建置，也要進行人才再塑，培育次世代台灣產業所需人力資源、彈性的教育制度、並迅速反應社會及產業需求、減少學用落差，協助培養第二專長。畢竟「沒有足夠的人才、人力，產業很難發展。」



美國范德堡大學（Vanderbilt University）教授石瑜，則在會中跨洋連線，他認為，數據就像是這世代的油田，台灣擁有相當優秀的健康資料紀錄與資訊系統下，更應該讓這油田發揚光大，未來的生醫數據還將會整合細胞學、微生物組學以及各種藥物交互作用的挑戰等。