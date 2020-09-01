生技業缺錢 國發基金：找我

生技業如果沒得到富爸爸青睞，往往撐不到現金轉正，很可能錢就燒完了，國發會副主委鄭貞茂1日豪氣地表示，生技業資金上如有問題，他代表國發基金誠懇邀請大家「來找我們」，他說「國發基金缺案源」，「歡迎大家來找我們」。此外，金管會規劃的「新創板」也可以協助新創籌資。



鄭貞茂1日出席「2020行政院生技產業策略諮議委員會議」（BTC），擔任「完善精準健康產業基盤」議題與談人。鄭貞茂指出，力挺生技產業，國發會可以做三件事情，就是協助延攬優秀人才、鬆綁法規和協助募資。



協助延攬優秀人才來台，鄭貞茂說，國發會發出的「就業金卡」已協助超過1,000位外籍專業人士來台，「就業金卡」提供外籍專業人士來台的便利性。至於法規鬆綁，他說，健保資料開放涉及個資法，國發會已就此一議題召開多次公聽會，研議鬆綁，其次，遠距醫療在台灣有條件限制，也會朝鬆綁方向努力。



接著，他話峰一轉說，生技業如果資金上有問題，他代表國發基金「歡迎大家來找我們」。另外，金管會規劃在台股創立新的交易板「新創板」，協助新創事業募集早期資金，最近國發會、金管會就會找業者座談，聽取建言，就是希望提供好的募資環境，協助新創事業、中小企業募資。



此外，鄭貞茂說，如果現行法規無法突破，金管會也已開放監理沙盒，例如自駕車可以在沙盒裡實驗，未來精準健康產業無法突破現行法規的，也可以到監理沙盒進行實驗。



繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟則提出台廠發展醫療技術的三大建議，包括加速學習、打造生態圈、布建共同平台。



邱麗孟指出，台灣合作夥伴對於新醫療技術還在學習階段，需要加快學習腳步。而讓醫院導入新技術，不是一家廠商可以達成，需要打造生態圈，共同合作。此外，當硬體合作夥伴或新創公司嘗試轉型，需要解決法令問題，並加速布建共同平台。



趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦表示，針對生醫產業的網路威脅是「現在進行式」，根據研究機構估計，2019年醫療產業因資安事件造成的損失高達250億美元（約新台幣7,339億元），主要來自勒索病毒，對資料加密後進行勒索。