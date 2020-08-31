生華科攜第二家美夥伴 申請新冠臨床試驗

生華科（6492）31日宣布，繼Banner Health醫療系統後，旗下新藥Silmitasertib再獲喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構青睞，將合作向美國FDA 提出新冠二期臨床試驗申請，若獲核准，將開啟台灣第一家、且是唯一有兩項新冠人體臨床先例！這項由研究者主導的新冠二期人體臨床試驗，是由生華科合作夥伴–美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構負責執行，目前規劃先收治10位新冠肺炎患者，接受14天的一個完整療程。臨床試驗如獲美國FDA核准後，生華科新藥Silmitasertib將直接用於治療新冠患者。

此醫療機構曾協助美國一家生物技術公司完成新冠肺炎二期臨床試驗，對於新冠患者收案和執行試驗已有豐富經驗，預期可加速完成生華科新藥治療新冠患者臨床試驗。

生華科總經理宋台生博士表示，生華科新藥Silmitasertib和目前已經取得緊急使用授權的瑞德西韋最大差異在於能否抑制自體免疫風暴發生，瑞德西韋用於已經需要呼吸器治療的重症患者，臨床數據顯示其無法有效控制免疫因子IL-6等，而免疫風暴正是新冠重症致死的主要原因，生華科Silmitasertib的抗病毒感染和抑制免疫風暴雙重功效，用在尚未需要呼吸器治療的患者，可減緩或抑制免疫風暴的發生，降低病程進展、大幅提高恢復健康的機會。

同時，臨床進行中會每日檢測患者的免疫因子指數，能確實掌握每位患者的病程變化，如接受Silmitasertib治療的患者能比用瑞德西韋患者提早出院就是重要的有效訊號！

市場研究員認為，生華科新藥Silmitasertib如果能夠對新冠患者有正面積極療效，將可望順利取得美國FDA緊急使用授權，保守估算瑞德西韋一年的銷售額達11億美元，加上Silmitasertib原本用於治療膽管癌、基底細胞瘤和髓母細胞瘤等多項癌症適應症，未來授權潛力可觀。