瞄準政策牛肉 創投加碼生技

生技產業策略諮議委員會議（BTC）9月1日登場，海內外產官學研醫界專家將群聚盤點，助政府推出產業牛肉政策，吸引創投火拚加碼！台杉、中華開發、中經合合計基金募集將衝破150億元，而台安則加速投資新創公司。



被視為政策指標的BTC會議，今年除勾勒台灣精準健康產業發展藍圖外，也聚焦訂定前瞻性法規，以容納新興生物科技與醫療技術，包含調整及擴大《生技新藥產業發展條例》適用範圍，項目可望由新藥、高風險醫材、動植物用藥、再生、精準醫療，擴大至ICT（資通訊）與醫療結合的智慧醫療、和國家策略生技產品等七大項目等，備受ICT產業和創投業關注。



台杉生技基金合夥人沈志隆表示，台灣擁有ICT（資通訊）和BIO（生技）最優秀人才，雖然很有機會在精準醫療和數位醫療領域中脫穎而出，但最重要的還是要有「創新醫材」和「新藥」搭配，否則會流於「對症」卻「無法下藥」的窘境，最關鍵的醫材和藥品解決方案還是仰賴國外廠商。



因此，台杉將募集第二檔以創新醫材為主的生技基金，規模約10～15億元。該基金將結合先進應用材料、光電和電子技術、資通訊科技與精密機械科技等，從突破式創新、開發高附加價值醫療器材的角度切入，期許可以透過創業投資活絡台灣新創生態圈。



另外，今年9月將啟動投資的中華開發貳生醫基金，已超募原訂30億的規模，足見生醫產業未來的發展潛力。



來勢洶洶的美商創投老字號中經合集團，則啟動「第九號基金」的募資，資金總額100億元，未來投資地點包括台灣、美國兩地，是創投業界首家大動作正面回應台商回流潮。



至於2017年底成立的台安投資啟航參，資金規模18億元，預計投資的公司約40家，總經理林世嘉表示，目前也在積極加碼投資中，其待扶持生醫業能加速進軍國際市場。