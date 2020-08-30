BTC登場 生技租稅優惠凝聚共識

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）周二（9月1日）登場，會中將凝聚《生技新藥產業發展條例》2021年底落日後，如何延長十年修法共識，據了解，目前財經兩部對於租稅優惠存在三大歧見，包含現行人才培訓投抵是否維持、營所稅的合併投資扺減率上限是否維持35％、和是否擴大適用範圍。



BTC會議自1日起舉行三天，這次會議主軸是凝聚後疫情時代精準健康政策規劃，其中，生技條例明年底落日後如何延續，攸關台灣精準健康產業發展，2日會議中，將討論「以精準健康翻轉產業創新」，經濟部將表態支持生技條例落日後展延，並繼續維持租稅優惠；財政部賦稅署長許慈美也將出席與談，備受關注。



經濟部初步規劃，名稱擬修正為《生技醫藥產業發展條例》，再延長十年、至2031年，適用範圍也從原本的新藥、高風險醫材、動植物用藥、再生、精準醫療，擴大至數位醫療和其他策略生技產品等七大項目，並維持現行租稅優惠包含：研發和人培支出可抵減35％營所稅、個人股東股款20％可抵減營所稅、技術股緩課等。



據了解，財經兩部已就生技條例落日後修法進行協商，但財政部基於租稅公平，及避免稅損過大，不希望針對特定產業提供租稅優惠，希望回歸《產業創新條例》規範。不過，經濟部力主生醫產業初期投入經費相當龐大，資本回收卻相當緩慢，尤其台灣又以中小企業為主，再加上行政院力拚2025年生醫產值衝兆元，延長確有必要，以提供業者足夠誘因，「讓小樹長成大樹」。



經濟部官員強調，產創制度是「賺錢再抵稅」，但生醫業剛開始時是「燒錢」，沒有獲利本來就不用繳稅，「用不到產創的投抵」。



至於現行研發和人培支出可抵減35％營所稅，財政部主張人才培育投資抵減在產創條例已取消，且產創研發投抵當年度抵減最高15％，未來生醫產業適用應下修抵減率。



有關擴大適用範圍，經濟部主張新增數位醫療和策略生技產品兩項，希望納入AI、雲端、大數據應用等數位醫療，及保留策略生技產品彈性空間，財政部則認為，產創條例已納入智慧機械和5G設備租稅優惠，沒有必要再擴大適用範圍。



財政部官員指出，營所稅投抵對稅收影響非常大，在現行財政狀況下，有多少空間必須思考，納保法規定對特定政策的租稅優惠不得過度，已請經濟部提出稅式支出評估，財政部再進一步評估是否可行。