董座掏空 康友怒告勤業二會計師

康友-KY董事長黃文烈涉嫌炒股與掏空案持續上演！康友委任律師鄭深元26日提告勤業眾信聯合會計師事務所審計部營運長施景彬、會計江明南二人，指控2人每年收取900多萬元的會計師公費，卻未善盡查核之責，涉犯背信罪。



對此，勤業眾信聯合會計師事務所指出，康友-KY委託律師控告勤業眾信會計師涉嫌違反證交法及背信等不實指控，實屬誤導社會及投資大眾並擾亂證券市場秩序。勤業眾信強調，將配合檢調機關調查並提供必要證據，以捍衛勤業眾信長期服務客戶的「誠正篤實」信念。



勤業眾信表示，在事實未明以前，社會大眾切勿妄加揣測、以訛傳訛，針對不實指控，若有損害勤業眾信和簽證會計師聲譽情況，勤業眾信將保留法律追訴權。



已讓上萬股民血本無歸的康友-KY，隨著董事長黃文烈因掏空公司7億元遭通緝，目前停止交易，股東在擔憂股票變壁紙中，也紛紛採取自保動作，除了中南部受傷慘重的受災戶將組「自救會」求償外，康友的董事會在調整後，目前除兵分多路前往廈門、六安華源了解狀況外，也大動作向會計師提告。



康友指出，施景彬、江明南二人自2015年起，即負責康友的簽證、查核，也熟悉KY股內部控制制度審查工作等，但歷年卻做出不實簽證，並出具無保留意見。尤其是康友2019年報在今年3月底才提出，二位會計師未揭露如六安華源製藥在今年2月間的停工事件 。



此外，會計師在2019年內部控制專審報告，還以受疫情影響為由，拒絕出報告規避查核責任，試圖隱暪公司內控制度已出現重大問題。



康友表示，勤業眾信作會計簽證查核玉山金控等公司，每年收取會計師費用是600多萬元，但康友則每年卻要支付900多萬元，高於同業收費標準甚多，但會計師卻仍未善盡查證義務。