康友坑殺散戶 藍委「股神」踩雷恐遭斷頭

康友爆發重大掏空疑雲，董事長黃文烈已於8月初人間蒸發，由於公司財報難產，18日遭證交所以「暫停交易」處分，上萬投資人股票變壁紙，中部營建、機械業大金主遭慘套15億元，而被外界封為「國民黨股神」的立委吳怡玎也持有逾400張的康友、投資金額逾億元，成為此次意外踩雷的苦主之一。

從2019年11月立委候選人財產申報資料來看，當時吳怡玎持有康友-KY419張、均價為273元，投資金額高達1.14億元。信傳媒報導，對於持有康友股票是否已 出脫，求證吳怡玎本人，她表示，「所有事情還是照金管會的調查來走，目前我也無法說什麼、評論什麼。」

報導指出，除吳怡玎之外，她的家人也是康友大股東，從2019年康友前十大股東名單來看，弟弟吳郁展名下有1215張、妹妹吳怡利有759張，分別是第6、第8大股東，加上吳怡玎的419張股票，她與弟、妹一度持有康友2393張。

但吳郁展、吳怡利在今年6月前已減碼康友，因此兩人已從10大股東名單上除名。值得一提的是，吳怡玎當初還把康友股票拿去向銀行質押借款，然康友股價慘崩到暫停交易，吳怡玎並未補足款項，推估她持有的康友股票恐已遭斷頭。

（中時新聞網 吳美觀）