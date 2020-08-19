康友會計師有沒有責任 黃天牧說話了

康友-KY停止交易，並面臨下市，外界質疑財報失真，而簽證會計師是否有責任？金管會主委黃天牧19日受訪時表示，應先由勤業眾信會計師事務所對外說明，這是一家世界知名的會計師事務所，「對他自己的會計師簽證，應該要有一定程度的考核」；其次是證交所會調閱會計師工作底稿，判斷是否有疏失，若有違規或違法部分，將會由金管會複審、開罰。

黃天牧亦表示，19日下午將先由證交所說明康友的處置情況，同時證交所也會在近期內邀請承銷商、會計師事務所，討論是否修正KY公司的管理制度，討論是否要強化。

黃天牧強調，康友事件目前仍是「個案」，並不能擴及所有第一上市公司（KY） ，過去金管會及證交所等對KY的相關要求，已比一般初次上市櫃公司嚴格，如每年都要做實質的財報實審，要作內控，要求每一年都要來台灣，上市前要作業績說明會，然後每兩年還要去實地查核，看這些公司在對岸營運的情況。

今年因為新冠肺炎疫情，造成會計師無法實地到大陸查核年度財報，是否造成財報漏洞？黃天牧表示，因為疫情關係，金管會允許會計師以替代核查方式取得應有的資料，但查核品質仍應要維持同樣標準，不能用疫情作為理由。

但是否對康友的會計師開罰，黃天牧表示，第一步先由證交所去查核工作底稿，去檢視是否有疏失或人為因素失真，之後才會到金管會複審委員會調查，視必要情況約談相關會計師等，黃天牧強調，只要有具體事證，金管會近年仍是有對會計師罰款或祭出停止執業等裁罰。