你滿40歲了嗎？別讓免費健檢的權益睡著了！

三高(高血壓、高血脂、高血糖)、肝炎、癌症為國人常見的健康殺手！為了讓國人及早發現潛藏身體的危險因子，政府針對特定族群提供免費健檢，確保國民的基本健康。

但是根據政府統計，高達七成符合免費條件的民眾從未使用過成人健檢，建議民眾若符合資格，務必定期至健檢醫療院所進行檢查，可別讓自己的權益睡著了！

一張表格告訴你衛福部成人健檢免費項目及條件有哪些：

1. 成人預防保健服務

凡是40~64歲國民，皆可三年免費檢查一次。

35歲以上小兒麻痺患者、55歲以上原住民、65歲以上的民眾，則可以每年免費檢查一次。

2. 子宮頸抹片篩檢

30歲以上女性皆可每年免費檢查一次。

3. 乳房攝影

凡是45~69歲女性，或是40~44歲具家族病史的女性，可以每兩年免費檢查一次。

4. 糞便潛血篩檢

50~74歲國民，皆可每三年免費檢查一次。

5. 口腔黏膜篩檢

30歲以上曾經或現在有嚼檳榔及吸菸習慣者，皆可每兩年免費檢查一次。

政府的免費健檢雖然可保障國民的基本健康，若再加上低劑量胸部電腦斷層(LDCT)、腹部超音波兩項自費篩檢工具，還可以有效檢測國人最常見的兩大癌症：肺癌與肝癌，讓全民健檢更完善。

文章來源：好險網