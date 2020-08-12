小型股笑了！「天國一輝」領軍生技股回神

上市櫃生技族群今再度回神，主要功臣係「天國一輝」強勢攻堅，帶動市場買氣再向市場籌碼相對易於掌控的小型股靠攏。

由於杏國昨發表全球胰臟癌三期人體臨床試驗相當順利，而杏輝則樂觀評估2021年中可望完成三期臨床試驗，年底有機會結果出爐，並申請藥證，消息激勵該兩股周三甫開市即跳高漲停，迄中場仍一個觸頂價屹立不搖。杏國暫報91.3元，追價買單逾1.7萬張；杏輝則暫報52.6元，追價買單逾1.8萬張。

杏國與杏輝的超強勢攻頂，刺激合一與中天兩股見賢思齊，今同步開高走高，迄中場10：54，合一已攻抵漲停板，報278.5元，中天股則大漲7元，漲幅8。43%，表現出色。

受惠「天國一輝」依題材強勢演出，使市場暫拋康友-KY高層落跑，股價在今已連續第四個交易日打落跌停板陰霾，生投技族群自救的結果，包括合世、健亞、醣聯、永昕、生華科、順藥、逸達、亞諾法、景岳及國光生等，多見大漲榮景。

業內人士指出，在政策面短期似不願台股漲太快下，使大型權值股的短線攻堅腳步緊急剎車，市場資金似有再度回流具題材且不占指數空間的小型股、轉機股身上，由於市場資金仍相當充沛，個依題材領先盤勢發展，預期將再度成為大盤特色。