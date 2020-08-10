新冠疫苗大突破 國衛院：第4季進入臨床試驗

我國自主研發新冠肺炎疫苗再度出現曙光！國衛院今天發布的最新研究結果指出，已找到一株候選疫苗，讓施打該疫苗的倉鼠，能夠有效抑制新冠病毒的複製，肺臟病毒量降為原本的1%，發揮非常好的保護效果。預計今年第四季將展開第一期臨床試驗，若順利明年第三、第四季第三期臨床試驗通過後，2021年底就可量產上市。

國家衛生研究院的最新研究結果顯示，施打DNA疫苗的倉鼠，再去感染新冠病毒時，倉鼠不僅體重與活動力沒有受到明顯影響，且肺臟病毒量亦大幅下降，顯示倉鼠在施打疫苗之後，疫苗產生的保護效果令人驚艷。

圖為施打DNA疫苗的倉鼠，再去感染新冠病毒時，倉鼠不僅體重與活動力沒有受到明顯影響，且肺臟病毒量亦大幅下降，與沒施打疫苗的倉鼠(對照組)差很多。圖／國衛院提供

疫情爆發初期，國衛院隨即針對新冠病毒啟動疫苗開發計畫，推動四大疫苗開發平台，包含胜肽疫苗、DNA疫苗、重組病毒疫苗及次單元疫苗，而後篩選出最具發展潛力的DNA候選疫苗作為後續疫苗開發主軸。緊接著，研究團隊展開動物攻毒試驗，先透過候選疫苗來免疫倉鼠，再用新冠病毒感染倉鼠，也就是說，先讓倉鼠注射DNA候選疫苗，再讓倉鼠感染新冠病毒，藉此觀察疫苗是否具有保護力。

實驗結果顯示，沒有接受DNA候選疫苗免疫的倉鼠，體重明顯減輕，活動力跟著下降，肺臟也有很高的病毒量；接受DNA候選疫苗免疫的倉鼠，體重與活動力則沒有受到太多影響，更重要的是，接受DNA候選疫苗免疫的倉鼠，能夠有效抑制新冠病毒的複製，肺臟病毒量降為原本的1%，代表疫苗產生非常好的保護效果。

此外，有別於傳統的不活化病毒疫苗或是重組蛋白疫苗技術，DNA疫苗屬於新一代的核酸疫苗技術，具有快速生產的優勢。這次國衛院與安特羅生物科技股份有限公司共同開發DNA候選疫苗，透過發揮雙方的研發量能與技術優勢，進而加速疫苗研發的進程。未來，相信若能結合先前國衛院攜手國防醫學院共同研發的治療性抗體，預防與治療雙管齊下，將能形成更完整的防護網，持續守護國人健康。

（中時 陳人齊、中時新聞網、 莊楚雯）