生華科再獲美醫療機構青睞 合作新冠新藥臨床

生華科CK2抑制劑Silmitasertib獲第2家美國醫療機構青睞，今天公告與喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構簽訂合作備忘錄，將用於新冠病毒新藥人體臨床試驗（IIT）。

生華科繼6日與美國最大的醫療體系之一Banner Health簽署合作備忘錄後，今天再獲第2家美國醫療機構青睞，與美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構（Center for Advanced Research & Education, Gainesville, Georgia）正式簽訂合作備忘錄，將申請由研究者發起主導的IIT （Investigator-Initiated Trial）人體臨床試驗，生華科負責提供Silmitasertib藥物，進行抗新冠病毒人體臨床試驗。

生華科總經理宋台生表示，僅在一周內就接連和2家美國知名醫療機構簽定合作備忘錄，積極推動Silmitasertib進入人體臨床試驗，主要是生華科新藥Silmitasertib已多次獲得包括由加州大學舊金山分校定量生物研究所Krogan教授領軍的國際抗病毒研究團隊認可。

此外，Silmitasertib是全球唯一已經進入二期人體臨床試驗的CK2抑制劑，在國外生醫界已經有高能見度，因此能吸引美國大型醫療機構積極洽談臨床合作，希望能盡速治療新冠患者展現療效。