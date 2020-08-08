為什麼醫生 拒開這種診斷證明？

人們常在就醫時，為了保險理賠而向醫師提出診斷證明書，但相信不少人也為了診斷證明書的文字而苦惱，甚至因此引發理賠爭議。

「醫師，請幫我開診斷證明書…」無論急診、門診、住院醫師都經常被這樣要求。雖然各醫院已有各自明文規範，僅僅分為「診斷」及「醫師囑言」兩大部分的診斷證明書卻暗藏玄機！

復原時間、事發當下 醫師無法判斷

「醫生，請幫我開一張診斷證明，我想請假休息兩天。」有些公司規定請病假須附繳費收據外，尚需醫師在診斷證明書上醫囑特別註記宜休養「幾天」。但是每個人的工作內容、恢復能力、身體狀況都無法精準預測，更何況醫師在醫學教育過程所學中，沒有涵蓋判斷復原時間這個學科，實在難以判定證明。這樣的要求，是否合理呢？

「醫師，診斷證明書上請幫我註明因車禍導致顏面外傷。」當您送入醫院時，醫師依專業診斷出「顏面外傷」這個疾病，但送進醫院前，造成您顏面外傷的「原因」，可能是打架、車禍、意外跌倒…醫師無親眼看見，也無從得知，如何為您「證明」呢？

案例：「扭、挫傷」成立條件大不同

爭議多時的「扭、挫傷」，亦為診斷證明書的一大熱門議題。意外傷害醫療險賠不賠？根據西醫學上的定義，挫傷是因外力撞擊造成身體某部位紅、腫、熱、痛，發炎反應或瘀青，由此可知，挫傷成立的條件包含「外力」。

另一方面，扭傷的成因則是因為身體內的軟組織受到「應力」而受傷，像是彎腰搬重物導致腰部扭傷、因運動導致足部扭傷…等等，而扭傷通常來自於本身之體內因素。

就保險端而言，目前比較常見的理賠項目，以挫傷為主，然而，扭傷仍可能是因人為或是意外所造成，界定上有困難，常是理賠的爭議點！

醫師只能判斷客觀事實

就上述情形，診斷證明書中，醫師僅能就專業，判斷客觀事實，證明您就醫的內容。「醫師囑言」則是醫師針對疾病或傷害，做了什麼樣的檢查與處置，叮囑需要遵守的注意事項。

然而，診斷證明書是一張A4紙張，篇幅有限，僅能簡要敘述。若需要更詳細瞭解完整的就醫過程，可依您所簽屬給保險公司的委託書，讓保險公司調閱您的病歷，深入探討。

但為什麼有些內容，醫師不幫您寫呢？醫師法規範，不得開立「不實診斷書」，否則，除了道德層面會讓醫師失去公信力外，也可能面臨醫師法上的「行政罰鍰」與「廢止醫師執照」，甚至還得負上「登載不實」或「偽造文書」的刑事責任！

文章來源：好險網