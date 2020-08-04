口服止痛新藥取證上市 懷特積極洽談授權代理

懷特（4108）表示，旗下口服納布啡止痛藥已獲准上市，目前已有多家國內外藥廠，洽談新藥的授權及經銷代理權合約中，全球止痛藥市場，目前規模達400億美元。

統計資料顯示，2016年上半年前，我國僅有4項新藥獲准上市，分別由4家藥廠各自擁有，截至今年上半年，獲准上市的新藥數目已來到9項，而懷特是唯一擁有2項上市新藥的生技新藥公司，適應症分別為治療癌因性疲憊症、及急性中重度疼痛等兩款新藥。

懷特總經理鄭建新表示，鴉片類藥物的濫用，造成美國每年超過6萬人死亡，已成為嚴重公共衛生危機，根據美國FDA公告，強效鴉片類藥物的製造商，應貫徹執行「風險評估及減輕策略」；該公司研發完成上市的口服止痛新藥，完全符合美國FDA對止痛藥物之風險與效益評估的管控標準，對於未來進軍美國市場是一大利多。

懷特李伊伶副董事長指出，公司研發上市的口服止痛藥，是全球唯一的口服納布啡止痛藥，為求布局全球市場，已提前在美國、加拿大、日本、中國及台灣，取得多件發明專利。

李伊伶強調，目前除了會在台灣市場布局銷售外，新藥更會進軍高達400億美元的全球止痛藥市場，包括美國、日本及中國大陸，以獲得技術授權金，新藥銷售額的權利金，目前已有數家國內外藥廠，正在洽談授權與經銷代理權的合約，一旦成功，即可獲取可觀授權金與銷售通路。