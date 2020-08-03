長興獲授權 將量產新冠抗體快篩試劑

長興（1717）宣布已獲得疾管署新型冠狀病毒(COVID-19) 抗體快篩試劑授權，為國內首家獲得疾管署授權此技術之廠商。長興表示，新冠肺炎疫情爆發後，生醫團隊承接疾管署研發之新型冠狀肺炎抗體快篩試劑並完成技術移轉。目前產品已進入量產階段，待取得快篩試劑專案製造後即可協助國內外防疫應用。

長興2013年佈局切入生醫領域，除取得疾管署的登革熱血清抗原分型快篩試片授權並完成生產。近年來已陸續投資體外診斷、分子診斷及傳染病監控等項目；主攻研發體外診斷相關材料，所開發之膜材與酵素試劑已打入血糖產業供應鏈。

長興指出，從防疫角度，以核酸檢測搭配抗體快篩的方式，可有效篩檢出確診案例與無症狀感染者。新型冠狀病毒抗體快篩試劑適用於機場、港口入境時的邊境篩檢，能協助病患確診；亦能作為快速疫調工具，提供即時資訊以利防疫相關政策的研擬。

長興將量產的新型冠狀病毒抗體快篩試劑，為偵檢人體內是否有因感染新型冠狀病毒而產生的免疫球蛋白，可追蹤受測者是否曾遭受病毒侵入之感染史，透過檢驗兩個抗體IgM/IgG，判別是感染初期(IgM抗體)或是感染中後期(IgG抗體)。

長興強調，其操作流程簡單，僅需採血即可使用，亦無需搭配設備機台，15分鐘內即能有效判別是否曾經感染新型冠狀病毒。檢測方便快速，而且準確率達98％，敏感性93％，特異性99％即使是無症狀感染者也能有效篩檢。

分析師指出，長興持續取得杜拜機場使用及歐盟、非洲市場等訂單，推估與合作夥伴月產能可達50萬劑，近期將陸續取得TFDA及FDA/EUA的認證。