新北辦國際視訊商洽會 搶搭零接觸經濟

為協助產業力抗疫情，逆勢拓展國際商機，新北市政府於28日舉辦「2020新北市國際視訊採購商洽會暨生技產業趨勢論壇」，新北市長侯友宜表示，危機就是轉機，這波疫情帶動零接觸經濟等新商機崛起，市府這次因應數位貿易新趨勢，以全視訊方式辦理採購商洽會，並鎖定疫後洽單熱絡的防疫產品及健康產業為主軸，整合業者共同拚海外訂單，初步預計將促成帶動3億元商機。

此商洽會鎖定「防疫產品」、「健康促進與保健」、「智慧醫療」及「智慧居家與照護」4大主軸，邀集11國40家買主與國內190家業者商洽對接。

新北市政府經發局指出，此次商洽會為期兩天，總計邀請包含義大利、美國、希臘、日本、韓國、新加坡、越南、泰國、印度、斯里蘭卡及中國大陸等11國40家國際買家，與190家國內業者商洽交流。

經發局將協助企業掌握疫後零接觸經濟發展趨勢與海外市場拓銷經驗，帶領新北業者突破疫情困境，搶攻全球疫後經濟新商機。

經發局指出，此波疫情之後，全球對於防疫健康相關產品需求擴增，希望能透過商洽會，把新北廠商優秀技術及優質品牌推廣到全世界，協助業者在後疫情時期建立持續經營投資的信心，同時透過線上交流洽商，將新北信心經濟的能量傳遞至海外，讓國際業者也對台灣的產業與經濟前景有信心，共同重啟疫後產經新動能，開創信心經濟新局面。