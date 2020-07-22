Q2每股獲利逾5元 中天嗆空頭 合一猛醒

中天（4128）自行估算第二季獲利，在旗下小金雞合一（4743）新藥授權金挹注下，單季稅後純益20.62億元，每股純益5.24元，由虧轉盈氣象明朗，今甫開市跳高漲停板，暫報76.2元，成交2687張，一掃上周以來連續跌停板陰霾，同時也向空頭嗆聲，該股是有基本面作支撐，前波飆漲並非無基之彈。

中天股極短線的報復性反彈，也刺激合一股甫開市重返200元整數關卡，暫報200元，顯示盤前掛單跌停板者，係虛幌一招，該股開市成交578張，與中天一般，短多人氣在近期深跌之後，似有回籠跡象，後市不必過分悲觀。

在中天與合一開市後的第二盤報價（目前約每20分鐘撮合一次），該兩股已都大紅燈籠高高掛，且是緊鎖漲停板榮景，在漲停板門外追價單子，分別暫報中天的4905張與合一的23張，合一股迄上午9：26暫報213.5元。

此外，昨日震盪後仍屬弱勢盤跌的杏輝（1734）與杏國（4192）兩股，周三甫開市也臉色紅潤，分別暫報36.85元及71元，上漲4.39%、6.77%；而迄上午9：26杏國開出的第二盤報價，同樣強攻漲停板，暫報73.1元，在漲停板門外的追價買單仍有175張。

顯示昨日帶量震盪，主力群確有逢低酌予吃貨回補，在生技族群仍是政策面大力扶持產業下，生技股整理後再出發仍審慎樂觀。

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