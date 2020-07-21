瑞磁新冠試劑 7月開始供貨美國

瑞磁生技（ABC-KY，6598）21日宣布，該公司開發的新冠病毒分子檢測試劑，已於7月陸續出貨，目前主要是供貨給Baylor Scott & White Medical Center以及Poplar Healthcare等客戶。

瑞磁表示，Baylor是德州當地最大醫療保健機構，Baylor的醫療系統涵蓋48家醫院、800多個護理站；而Poplar則位於美國孟菲斯，是田納西州具代表性的大型實驗室。

新冠疫情仍在全球各地蔓延，由於美國南部的疫情再度升溫，近來每日確診病例數頻頻突破6、7萬；美國聯邦疾病防治中心（CDC）主任芮斐德(Robert Redfield)日前提出警訊，新冠疫情若持續到秋冬季節仍無法獲得控制及改善，由於秋冬也是呼吸道疾病在內等流感好發季節，到時候恐將是新冠疫情加上流感病毒雙重肆虐，疫情及防疫壓力恐怕會比現在更加雪上加霜。

據統計，美國新冠肺炎確診100萬例約三個月達到、200萬例約六週左右、300萬例不到一個月，而近期不到一周就已突破350萬例，隨著確診人數在多州劇增，檢測產品在美國的需求遠大過於供給。

瑞磁表示，該公司已於6月16日取得美國FDA核發新冠病毒分子檢測試劑的緊急使用授權(EUA)，目前也是國內生醫公司中，唯一取得美國FDA核准腸炎17項、上呼吸道20項等傳染病的多元檢測試劑上市許可的廠商。預期該公司開發的上呼吸道20項致病原、加上COVID-19 EUA 1項的銷售策略，將可提供當地醫療機構一次性購足的服務。

另外，瑞磁也已向台灣衛服部（TFDA）提出新冠病毒檢測試劑專案輸入申請，對於秋冬季節新冠病毒及流感病毒，該公司產品應可創造不錯的業績。