陳建仁：台灣邁向高科技福利健康國

前副總統暨中央研究院院士陳建仁表示，台灣防疫成功打響全球知名度，讓國際見證了台灣產官學研醫和民間的力量，這個幸福的環境讓大家找回信心，未來也將成為吸引國際合作案和資金的最大動能。

在後疫情時代，陳建仁認為，台灣將開啟ICT（資通訊）結合BIO（生技）的產業新契機；透過自動化生產和工業4.0的長才，配合政府持續祭出的法規政策，2030年台灣將可望實現全齡健康，並邁向高科技福利健康國的夢想。以下是他的看法摘要：

問：如何看新冠疫情對台灣的影響？

答：台灣除了半導體等科技業的成就外，台灣的專業委託代工（OEM）真的很厲害，例如世界名牌口紅、面膜有許多都是Ｍade in Taiwan，產出率都高占全球之冠！台灣在新冠肺炎疫情的抗疫表現讓國人、產業界信心大增。

問：後疫情時代，台灣的發展機會為何？

答：台灣的科技本來就很強，疫情發生後，開始發揮自動化生產和工業4.0的長才，加上生技的整合，這種跨領域的整合建構完成就是台灣最大的機會。

之前我曾請益廣達董事長林百里，他說，跨域整合的必要條件是各自把需求表達清楚，醫師要清楚說明臨床的需求，AI工程師也一定要尊重醫師的專業，如果能找到媒合點，就可以共創價值。

問：生技產業是小英政府5+2的重要戰略產業，目前的具體成果為何？

答：過去四年台灣的生醫產業往好的方向發展，例如新竹生醫園區、國家生技研究園區的建立與營運，國家及人體生物資料庫（Biobank）整合平台的成立等，都獲得階段性成果。

不過，我樂見民間產業多給政府一些意見，政府會透過科技會報辦公室進行彙整。台灣的企業很強，跑都比政府快，透過給政府壓力和雙方建立的互信機制，就可以有很好的成果。

問：您理想中的生醫產業的藍圖是麼樣貌？

答：我希望在2030年實現全齡健康，讓台灣邁向高科技的福利健康國。生醫產業未來的希望在於「精準醫療的統整合」，過去4年政府奠立的「生醫產業推動創新方案」，強化大數據與整合資料庫應用，這些產業跨域創新資源的整合，是有助於實現夢想的！

衝刺精準醫療 政府雙管齊下

擘劃精準健康藍圖，政府將於2021～2024年啟動台灣精準健康方案概況，前副總統暨中央研究院院士陳建仁表示，政府祭出優化法規環境等相關專法和配套方案，並因應未來十年生醫人才需求，擴大辨理產業碩士與博士專班、和相關領域專業證照制度等。

他說，台灣擁有完整的健保體系，一流的醫療水平和醫護人員，加上人體生物資料庫和結合光電、機械等領域的創新醫材，都足以驗證台灣適合發展生醫產業。

陳建仁指出，科技政委吳政忠曾提出精準健康(Precision health)的概念，是從預防醫學、預測醫學、個人化醫療到參與式的健康醫療，這是未來醫學的發展重點，也是生醫產業的發展重點。但這樣的方式還是不夠的，採取參與式的健康醫療才是健康產業的重點。