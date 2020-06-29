新單加持 普生、安克、國光營運動能衝刺

新冠疫情催化醫療需求商機，普生（4117）、安克生醫（4188）、國光生技（4142）海外檢測、疫苗訂單活絡，營運動能加速衝刺。安克5月起陸續恢復智慧影像醫材「安克甲狀偵」出貨，包括大陸、香港，營收看俏，安克甲狀偵也打入中東市場，與埃及、土耳其完成簽約。

普生旗下GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸檢測試劑海外業務拓展傳喜訊。繼4月取得歐盟體外診斷醫療器材(CE-IVD)認證，與印度客戶Innvolution Healthcare Pvt. Ltd. 合作取得印度中央藥物標準控制局(CDSCO)頒發進口許可證，再次展現公司堅實PCR核酸檢測試劑研發能力，也為全球新冠肺炎疫情防疫監控能量再往前推進。

此外，國光生技除破傷風疫苗外，海外四價流感疫苗訂單也陸續生產及出貨，並預計在第三季完成公費四價流感疫苗的生產。

國光生技目前無菌針劑充填線產能年產能是2500萬劑（一條充填線），但因替換充填產品需停產一段時間進行產線清洗，實際最大年產出量約1,800萬劑。配合海外訂單持穩提振，已開始進行第二條無菌針劑充填線擴充計畫，預計明年下半年開始啟用量產。

安克生醫逐步恢復大陸出貨，「安克甲狀偵」除獲得美國FDA、歐盟CE Mark等上市許可， 也與埃及、土耳其完成簽約，土耳其、埃及均為中東大國，人口各自逼近1億人大關，不少民眾受甲狀腺的困擾。以土耳其為例，甲狀腺癌的發生率，高居該國第4大癌種，市場潛力大。

普生研發RT-PCR核酸試劑、抗原/抗體快篩試劑、以及ELISA血清抗原/抗體試劑之試劑生產商；目前持續同步進行台灣、美國、澳洲、加拿大等地申請認證，強化海外市場佈局。

普生指出，目前全球對於新冠肺炎檢測試劑供不應求，旗下竹科廠係台灣唯一擁有體外診斷(IVD) Class III GMP廠，每月最大試劑產能可達80萬支，公司亦持續加速試劑產能稼動率提升。