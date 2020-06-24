新冠肺炎疫苗 英研究：注射兩劑更有助防疫

研究人員以英國藥廠阿斯特捷利康公司生產的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗，對豬隻進行試驗，結果發現，相較單一劑量，注射兩劑可產生更強抗體反應。

路透社報導，根據英國普爾布萊特機構（Pirbright Institute）今天公布的研究結果，注射初始劑量後，再注射加強劑量，能引發比單一劑量更強的免疫反應。這顯示注射兩劑疫苗，可能更有效預防感染新冠肺炎。

布萊特機構團隊發表聲明說：「研究人員發現中和抗體明顯增加，這種抗體與病毒結合後能阻止感染。」但聲明也提到，尚不清楚須產生多少程度的免疫反應才能保護人體免於染疫。

這款名為ChAdOx1 nCoV-19的疫苗又稱為AZD1222疫苗，原由英國牛津大學（Oxford University）科學家研發。這群科學家現正與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作，進行疫苗研發和產製。

普爾布萊特機構主任查爾斯頓（Bryan Charleston）說：「這項結果看起來振奮人心，施打兩劑（疫苗）…增強能中和病毒的抗體反應，但重要的是人體的（免疫）反應。」

AZD1222疫苗已進入人體試驗階段，阿斯特捷利康表示，希望今年稍晚能得到疫苗效力的相關數據。